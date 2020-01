"Regionale Artenvielfalt - Was sagt der Forscher? Wie können wir damit umgehen?" lautet das Motto einer Veranstaltung der Freien Bürger und FDP Bad Brückenau am Donnerstag, 30. Januar, im Polit-Café in Bad Brückenau. Ab 19 Uhr referiert Jürgen Kappert. sek