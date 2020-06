Regionalbuslinie 252 ändert Linienverlauf

Die Erlanger Stadtwerke verlegen von Dienstag, 2. Juni, bis Freitag, 4. September Versorgungsleitungen für das Max-Planck-Institut in der Straße Palmsanlage zwischen Ebrardstraße und Hindenburgstraße. Aus diesem Grund ist die Fahrbahn ist in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Von Süden nach Norden bleibt die Straße in dem Bereich als Einbahnstraße befahrbar. In diesem Zeitraum fährt die Regionalbuslinie 252 nicht ihren üblichen Linienverlauf, sondern ab der Rathsberger Straße eine Umleitung über Essenbacher Straße - Bayreuhter Straße - Hauptstraße - Neue Straße - Maximiliansplatz - Hindenburgstraße - Bismarckstraße und bedient dann dort die Haltestelle Erlangen Hindenburgstraße.

Aufgrund der Umleitung kann es zu Verzögerungen auf der Linie 252 kommen. Das Landratsamt bittet um Verständnis. Weitere Informationen gibt es unter https://www.estw.de/de/Home/Startseite1/Baustelleninfos1/Baustelleninfos/Schwabachanlage-Palmsanlage.html . red