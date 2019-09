Regional und nachhaltig: Frauen-Union Steinbach lädt zum Mitfeiern ein

Die Frauen Union Steinbach/Wald feiert am Sonntag im neuen Freizeit- und Tourismuszentrum 30-jähriges Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Tag ganz im Zeichen von Regionalität und Nachhaltigkeit. Hierzu zählt auch der beliebte Familien- und Secondhand-Basar.

"Regional, fränkisch, frisch & nachhaltig" - ganz bewusst hat die Frauen-Union (FU) der CSU Steinbach am Wald dieses Motto für ihr Jubiläum ausgewählt. Die engagierten Damen wollen damit ihre Heimatverbundenheit zum Ausdruck bringen und zugleich die heimische Wirtschaft stärken. "Wir wollen damit das Gute aufzeigen, das es in unserer Heimat gibt", betont Claudia Neubauer, die seit zwei Jahren an der Spitze des Steinbacher FU-Ortsverbands steht.

Gegründet wurde dieser am 9. August 1989 im Gasthaus "Steinbacher Hof", um vor allem den damaligen Landrats-Kandidaten Werner Schnappauf in seinem Wahlkampf zu unterstützen. Im Jubiläumsjahr hat sich die Anzahl der Mitglieder auf 15 Frauen erhöht und somit nahezu verdoppelt hat.

Der Festtag beginnt um 10.30 Uhr mit einem geselligen Frühschoppen. Der kurze offizielle Teil startet um 11 Uhr, MdB Silke Launert wird die Festansprache halten. Das Rahmenprogramm steht ganz im Zeichen von Regionalität und Nachhaltigkeit, wobei für die ganze Familie viel geboten sein wird. Es gibt Produkte aus der Direktvermarktung wie Buchbacher Holzofenbrot und Selbstgemachtes aus der Bauernküche. Alle Kinder dürfen sich auf eine bekannte Märchentante aus dem Frankenwald freuen, die ab 11 Uhr in Erscheinung treten wird. Angeboten werden Mitmach-Aktionen für Groß und Klein rund um das Thema Nachhaltigkeit. Natürlich erwarten die Besucher viele heimische Leckereien aus dem Frankenwald wie Leberkäse, "Blaua Zipfel" sowie Spünd, das vor Ort im Kessel gekocht wird, Kochkäse und Schmalz, Zwetschgen-Knödel oder "Schneiders-Läpple", die frisch vor Ort in einem "Uralt"-Ofen zubereitet werden. Sollte das Wetter mitspielen, werden im Außenbereich Sträubla gebacken. Für Erfrischung sorgen Bowlen mit Früchten aus dem heimischen Garten.

Basar in der Rennsteighalle

Passend zum Thema Nachhaltigkeit findet an dem Tag ab 11.30 Uhr auch der große Familien- und Secondhand-Basar des Basar-Teams Steinbach am Wald statt. In der Rennsteighalle werden Herbst- und Winterbekleidung für Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten sowie Taschen, Schals, Modeschmuck und viele weitere Accessoires als auch Spielsachen und alles rund ums Kind.

20 Prozent des Verkaufserlöses verbleiben beim Team, das damit stets einen guten Zweck unterstützt. Die Annahme der Waren erfolgt am Samstag, 14. September von 14 bis 20 Uhr in der Rennsteighalle, Abholung ist am Sonntag, den 15. September ab 20 Uhr (Abgabe der Ware nur in Wäschekörben oder stabilen Boxen). Für das leibliche Wohl sorgt das Basar-Team mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. hs