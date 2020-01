Region präsentiert sich als Lebens- und Wirtschaftsraum

Die Region zwischen Neuhaus am Rennweg, Sonneberg, Neustadt, Coburg und Bad Rodach hat viel mehr zu bieten, als man vermutet. Mit all ihren Stärken wirbt der Verein WIR - Wirtschaft - Innovation - Region zwischen Rennsteig und Main nun zehn Tage auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin um neue Mitarbeiter für die heimischen Unternehmen und um Neubürger und Besucher. Partner des Vereins ist dabei die Regionalentwicklungsagentur Coburg Stadt und Land aktiv GmbH. Stefan Hinterleitner hat als Stellvertretender Vorsitzender des WIR-Vereins die Präsentation maßgeblich vorbereitet. "Wir arbeiten schon länger mit dem WIR-Verein daran, ein länderübergreifendes Netzwerk Willkommenskultur Coburg.Rennsteig aufzubauen", ergänzt die Coburger Regionalmanagerin Annabelle Menzner mit ihrer Kollegin Linda Zeller. Da habe die Messepräsentation hervorragend ins Konzept gepasst. Die beiden Partner sehen die Messepräsentation als ihr gemeinsames Projekt an, auch wenn nun rein formal der WIR-Verein der Ausrichter ist.

"Es gibt viel zu sehen und zu bestaunen an unserem Stand", lädt WIR-Vorsitzender Peter Soyer zu einem Besuch nach Berlin ein. Annabelle Menzner und Linda Zeller haben hierfür extra einen Coburg.Rennsteig-Tag am Mittwoch, 22. Januar, vorbereitet. red