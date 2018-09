Region(ales) rückt in den Fokus

In einem zweiwöchigen Aktionszeitraum werden in verschiedenen Veranstaltungen regionale Produkte und die Stärke der Region in den Vordergrund gestellt. Auch in der Genussregion Coburger Land haben sich mehrere Anbieter diesen bundesweiten Aktionszeitraum zum Anlass genommen, um auf regionale Produkte aufmerksam zu machen. Von Freitag, 21. September, bis einschließlich Sonntag, 7. Oktober, finden verschiedenste Aktionen statt: Von regionalen Speisekarten, Kräuterspaziergängen, Verkostungsaktionen bis hin zu Hoffesten ist alles dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Destillerie Möbus lädt gleich zu Beginn des Aktionszeitraums in die Schaubrennerei nach Bad Rodach - zur Verkostung von eigens hergestellten Bränden und Likören - ein. Von Anfang an dabei sind außerdem die Bäckerei Konditorei Café Feyler in Coburg, die Bäckerei Konditorei Motschmann in Neustadt sowie Schreiners Hofladen in Wiesenfeld. Im Angebot steht eine große Auswahl an regionalen Produkten und Spezialitäten, von verschiedenen Leberkäsesorten in Wiesenfeld, über traditionellen Wurstkuchen in Neustadt bis hin zum fränkischem "Urlaib" in Coburg. Mit einer regionalen Speisekarte im Rahmen der "Fränkischen Wochen" wartet der Braugasthof Grosch auf seine Gäste und bietet mit dem Brausilvester ein Highlight: Im Rahmen eines "Bierkulinarium" stellt das Biersommelier-Ehepaar Pilarzyk ein 4-Gang-Menü mit je zwei Bieren pro Gang vor.

Regional verkosten kann man am Tag der Regionen in der Fleischerei Fischer: Regionale Schinken und hausgemachte Köstlichkeiten stehen in der Filiale in der Coburger Innenstadt zum Probieren bereit.

Wer sich nicht nur für regionale Speisen und Getränke interessiert, sondern auch einen Teil der Flora im Coburger Land kennenlernen möchte, sollte sich den Kräuterspaziergang zum Thema "Die Hecke und ihre Früchte" von Kräuterpädagogin Lydia Fuchs in Ahorn beim Museum der Alten Schäferei nicht entgehen lassen.

Weitere Highlights sind die Hoffeste am Hessenhof in Großwalbur und im Gärtnerhof Callenberg in Coburg. Mitmach-Aktionen, Hofführungen, Informationsstände und natürlich Produkte aus eigener Erzeugung und der Region laden zum Verweilen ein.

Nachhaltiges Denken und Handeln ist auch außerhalb des Tages der Regionen ein wichtiges Thema. Daher hat die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH im Jahr 2011 die Initiative Genussregion Coburger Land ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, die regionalen Produkte in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen, zählen mittlerweile über 70 Bäcker, Fleischer, Brauer, Imker, Direktvermarkter und Gärtner sowie gastronomische Einrichtungen und Hotels zu den Partnern der Genussregion. Regionale Produkte zu konsumieren bedeutet nicht nur, die eigene Region und deren Wirtschaftskreisläufe zu stärken, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz aufgrund kurzer Transportwege zu leisten. Die Mitglieder der Genussregion können außerdem in Bezug auf ihre Produkte mit Argumenten wie Frische, handwerkliche Qualität und Geschmack punkten. red