Regiomontanus-Schule stellt sich vor

Die Regiomontanus-Schule mit Fachoberschule/Berufsoberschule stellt sich am Samstag, 16. Februar, vor. Von 9 bis 13 Uhr öffnen sich die Schultore der Schulanlage am Plattenäcker 30 für interessierte Schüler und deren Eltern.

Mehrere Richtungen

An der Fachoberschule/Berufsoberschule können das Fachabitur, die fachgebundene oder die allgemeine Hochschulreife erworben werden. Die Regiomontanus-Schule bietet die Fachrichtungen Technik, Wirtschaft, Sozialwesen und Gesundheit an. Alle Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen, Abschlüssen, Fachrichtungen und Studienberechtigungen erhalten die Besucher an diesem Tag von den Lehrkräften und der Schulleitung. Dazu gibt es Vorträge um 10 Uhr zur Fachoberschule und um 11 Uhr zur Berufsoberschule. Neben diesen Vorträgen haben die Besucher auch Gelegenheit, in Einzelgesprächen ihre spezifischen schulischen Fragen mit Lehrkräften und Schulleitung zu besprechen. Auch der Elternbeirat, die Hochschule Coburg, das Amt für Ausbildungsförderung und die Arbeitsagentur stehen für Auskünfte und Beratung zur Verfügung. Die Werkstätten der Fachoberschule für die fachpraktische Ausbildung im Elektro- und Metallbereich zeigen ebenfalls ihr breites Ausbildungsspektrum.

Mit dem Tag der offenen Tür beginnt der Anmeldezeitraum vom Montag, 18. Februar, bis Freitag, 1. März. Aber schon am Tag der offenen Tür werden Anmeldungen entgegengenommen, teilt die Regiomontanus-Schule mit. red