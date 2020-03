Regiomed warnt vor übertriebener Panik

Der Regiomed-Verbund habe die letzten Wochen genutzt und sei gut auf das Corona-Virus vorbereitet. Das macht Prof. Klaus-Dieter Zastrow, Leiter des Regiomed-Hygiene-Instituts, in einer Pressemitteilung deutlich. In den vergangenen Wochen habe sich das Virus Sars-CoV-2 weltweit rasant ausgebreitet und sorge vielerorts für große Beunruhigung. Auch in Oberfranken seien nun die ersten Fälle bekannt geworden.

"Kein Grund, in Panik zu verfallen", meint Zastrow. Durch Schutzmaßnahmen wie eine gute Händehygiene oder das Vermeiden von Menschenmassen könne sich der Einzelne gut vor dem Corona-Virus schützen.

Der Verbund setzt besonders auf Information und Aufklärung: Große Plakate an den Eingangstüren aller Regiomed-Kliniken, zu denen auch das Krankenhaus in Lichtenfels gehört, weisen darauf hin, dass das Corona-Virus besondere Schutzmaßnahmen erfordere. Besucher, die sich in den letzten 14 Tagen in den derzeit bekannten Risikogebieten aufgehalten haben, werden gebeten, das Klinikum nicht oder nur mit einem angelegten Mund-Nasen-Schutz und nach durchgeführter Händedesinfektion zu betreten. "Wir wollen damit vermeiden, dass das Virus in unsere Kliniken hineingetragen wird", erklärt Prof. Zastrow.

Auch alle Mitarbeiter, die aus einem Urlaub in einem Risikogebiet zurückkehren, würden derzeit getestet, bevor sie ihre Arbeit in den Regiomed-Einrichtungen wieder aufnehmen. Bis zum Erhalt des Testergebnisses müsse bei der Arbeit am Patienten sowie bei Kontakt mit Mitarbeitern, Patienten und Angehörigen konsequent ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei dringendem Verdacht auf eine Infektion könne auch eine Dienstbefreiung angeordnet werden.

Vorschriften für das Personal

"Wir möchten damit zum einen unsere Patienten, aber auch unsere eigenen Mitarbeiter schützen", erklärt Prof. Zastrow. "Und natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass das Virus nicht weiter verbreitet wird." Für das Personal würden darüber hinaus besondere Hygienevorschriften und Handlungsanweisungen gelten. Zudem trügen Mitarbeiter, die mit Verdachtsfällen in Kontakt treten, Schutzkleidung - aus Eigenschutz, aber auch, um keine anderen Patienten zu gefährden.

Seit etwa vier Wochen wenden sich Menschen aus der Region, die befürchteten, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, an die Kliniken. Bei einem begründeten Verdacht wird ein Test durchgeführt. Dafür wurden Isolierräume in den Notaufnahmen eingerichtet, damit möglicherweise Infizierte nicht durch das ganze Haus gehen müssen. Dort macht das medizinische Fachpersonal einen Abstrich und der Getestete bekommt einen Mund-Nasen-Schutz. Anschließend wird dieser zunächst nach Hause geschickt, wo er sich mit seiner Familie bis zum Testergebnis, das etwa nach einem Tag vorliegt, aufhalten soll. "Bisher konnten wir in allen Fällen Entwarnung geben", erklärt Prof. Zastrow.

Aber auch für den Ernstfall seien die Kliniken des Regiomed-Verbundes gerüstet und könnten infizierte Patienten stationär versorgen. Dabei könnten sich Patienten mit der gleichen Erkrankung ein Zimmer teilen.

Weitere aktuelle Informationen gibt es unter www.Regiomed-kliniken.de/corona. red