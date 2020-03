Regina Wohlpart mit 84,25 Prozent bestätigt

Die Bürgermeisterin von Viereth-Trunstadt, Regina Wohlpart (BG), ist ohne Gegenkandidaten mit 84,25 Prozent wiedergewählt worden. Die 53-Jährige geht damit in ihre zweite Amtszeit in der Doppelgemeinde. Vor allem die demographische Entwicklung sieht sie als eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren an. "Zusammen mit der ärztlichen Versorgung stehen wir vor großen Veränderungen in der Ausrichtung der altersgerechten Betreuung." sem