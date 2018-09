Regierung nimmt Stellung

Heike Beudert Münnerstadt — Eine Aussage des Bürgerbadverein-Vorsitzenden Wolfgang Blümlein beim Herbstfest des Vereins hat die Regierung von Unterfranken zu einer Stellungnahme veranlasst. Dort heißt es: "Nicht richtig ist die Aussage, dass der Regierungspräsident bei dem Bürgergespräch am 4. Juni 2018 ein ,kleines Bad‘ in die Diskussion eingebracht habe, dass also ,beim Abriss des alten Bades ein neues kleines Hallenbad gebaut werde‘".

Stadt entscheidet selbst

Die Pressestelle der Regierung von Unterfranken teilt vielmehr mit: "Entscheidung für einen Abriss des bestehenden Hallenbades, die Sanierung des bestehenden Hallenbades oder den Ersatzneubau eines Bades ist und bleibt zunächst einmal eine kommunale Angelegenheit in der Zuständigkeit der Stadt Münnerstadt."

Regierungspräsident Paul Beinhofer habe als Handlungsalternative seitens der Stadt lediglich die Frage angesprochen, ob nicht neben einem Abriss (und statt einer Sanierung des bestehenden Bades) der Neubau eines "Lehrschwimmbeckens" eine Alternative sein könne (so wie dies bereits innerhalb der Stadt im Jahr 2015 als Alternative diskutiert wurde). In diesem Sinne sei der Hinweis des Präsidenten auch keineswegs neu, was die Zeitungsberichte aus dem Jahr 2015 belegen, heißt es in der Stellungnahme weiter.