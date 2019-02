Reges Vereinsleben bei Grundfelder Gartenfreunden

Sichtlich zufrieden mit der guten Zusammenarbeit im Vorstandsteam der "Grundfelder Gartenfreunde" zeigte sich die nunmehr seit einem Jahr amtierende Vorsitzende, Marion Trunk, auf der Mitgliederversammlung über die gute Resonanz auf das Angebot, das der Verein seinen 196 Mitgliedern angeboten hatte.

Zum Kochkurs "Fränkische Toskana" waren viele Gartenfreunde gekommen. "Saltimbocca a la Romana" aus heimischen Zutaten und andere Köstlichkeiten kamen so gut an, dass man sich auch dieses Jahr vornahm, einen Kochkurs anzubieten. Diesmal soll sich alles um die "schnelle Küche" drehen. Damit schon an den Ortseingängen, am Gemeindehaus und am Feuerwehrhaus auf das gastliche Dorf hingewiesen werde, sollen die Blumenkästen im Frühling bepflanzt und wieder regelmäßig gegossen werden. Auch um den Blumenschmuck an den Wegkreuzen will man sich kümmern.

Am 5. Mai soll wieder das Backofenfest mit den bekannten Schmankerln stattfinden. Viel Wissenswertes zum Thema Tomaten konnten interessierte Teilnehmer aus nah und fern bei der "Tomatenfraa Helga" erfahren, so dass sie sich auch heuer wieder entschlossen habe, rund um die Tomate für die Kenner der köstlichen Frucht Diverses anzubieten. Von der Urtomate bis hin zu den vielen Wildtomaten aus aller Welt gebe es bei Helga Dressel 130 verschiedene Sorten zu bestaunen. Bei dem benachbarten Anwesen der Familie Betz soll zur gleichen Zeit auch das "Zwetschgenfest" wieder Besucher für allerlei schmackhafte Produkte aus der nahen Streuobstwiese begeistern.

Dass das religiöse Leben des kleinen Dorfes unterhalb Vierzehnheiligens eine große Rolle spielt, zeigten Aktivitäten, die diese langjährige Tradition aufrecht erhalten wollen, wie etwa die Sternwallfahrt nach Bad Staffelstein, die Wallfahrt nach Marienweiher, die Vorbereitung der Kräuterweihe am Fest Maria Himmelfahrt, die Teilnahme am feierlichen Erntedankfest in der Basilika oder die besinnliche Dorfweihnacht im Gemeindehaus.

Ein besonderes Augenmerk des Vereinsvorstands gilt den "Bachstelzen", der Jugend- und Kindergruppe. Neben Marion Trunk kümmern sich Ines Brozio und Fabian Arneth um die jungen Leute. Das Gemeindehaus wird bald wieder mit Osterschmuck ausstaffiert werden, den die Jugendlichen unter fachkundiger Anleitung selbst an den bereitgestellten Nähmaschinen erstellen - auch einige Jungs meisterten diese Herausforderung bereits. Muttertags-Brotkörbe, Kräuterbuschen, Türkränze und Weihnachtssterne wurden gemeinsam letztes Jahr gebastelt. Sicher werden auch in diesem Jahr wieder fantasievolle Kreationen - oft aus Naturmaterialien und mit geringem Materialkostenaufwand - von den Kindern selbst hergestellt.

Eine gelungene Aktion war der Herbstputz im Dorf und am Spielplatz. Etliche Erwachsene und Kinder seien dem Aufruf gefolgt, haben tüchtig mitgeholfen. Der Vereinsausflug, um dessen Planung sich Norbert Donath kümmern will, soll im Sommer diesen Jahres zu den Luisenburgfestspielen nach Wunsiedel gehen. Michael Fischer, dem die Finanzen und die Mitgliederverwaltung obliegen, berichtete von einer soliden Rücklage. Die Entlastung des gesamten Vorstandes wurde ohne Gegenstimme beschlossen. Vorsitzende Marion Trunk bedankte sich für das Vertrauen. are