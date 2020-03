Reger Ortsverband zog Jahresbilanz

Exakt 100 Mitglieder gehören aktuell dem Ortsverband Bad Brückenau der Senioren-Union (SEN) an. Diese "stolze Zahl" nannte die Vorsitzende Hildegard Schöbel-Bossinger bei der Jahreshauptversammlung im Berghaus Rhön.

In ihrem Tätigkeitsbericht ließ sie noch einmal die Veranstaltungen der vergangenen Monate Revue passieren, die nach ihren Worten wieder eine gelungene Mischung von Information und Unterhaltung geboten hätten. So besichtigte die Gruppe beispielsweise im Januar 2019 die Firma Paul &Co. in Wildflecken, im April stand eine Führung durch das "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach auf dem Programm. Als "absolute Renner" erwiesen sich erneut der Besuch auf der Trimburg im Juni sowie das Sommerfest in der Aspenmühle im Juli. Einen festen Platz im Terminkalender hat darüber hinaus die Rundfahrt über den Truppenübungsplatz Wildflecken, die im August mit einem gemütlichen Beisammensein ausklang.

Der Bürgertisch im September ging in kleiner Runde über die Bühne. Einen Blick hinter die Kulissen der Kläranlage Trübenbrunn konnten die Senioren im Oktober werfen. Den besinnlichen Ausklang des vergangenen Jahres bildete die Adventsfeier in Oberleichtersbach.

Über eine Geldspende aus der Sammelbüchse der Senioren konnte sich der Vorsitzende der Bad Brückenauer Tafel, Hans-Jürgen Schelle, freuen. Er hatte den Ortsverband im Mai ausführlich über die Arbeit seines Vereins informiert.

"Unsere Veranstaltungen werden in der Bevölkerung sehr geschätzt", zog Hildegard Schöbel-Bossinger ein zufriedenes Jahresfazit. Gleichzeitig bedankte sie sich bei allen, "die stets hervorragend in der Vorstandschaft mitarbeiten, damit alles so prima funktioniert".

"Gut gewirtschaftet" hat Schatzmeister Reinhold Hahn. Sein Kassenbericht wurde mit viel Beifall zur Kenntnis genommen.

Von einem regen Ortsverband, bei dem ein harmonisches Miteinander herrsche, sprach SEN-Kreisvorsitzender Siegfried Erhard (Oerlenbach) in seinem Grußwort. Wenn über 30 Prozent der Mitglieder an einer Jahreshauptversammlung teilnehmen würden, sei das ein sehr gutes Zeichen. Über solch eine große Resonanz würde sich manch anderer Verein riesig freuen.

Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung wachse ständig, so Erhard. Dieser Entwicklung müsse auf allen gesellschaftlichen Feldern Rechnung getragen werden Vor diesem Hintergrund sei das Engagement der Senioren-Union sehr wichtig.

Der Bürgermeisterkandidat der Bad Brückenauer CSU, Jochen Vogel, nutzte die Gelegenheit, sich und sein Programm dem SEN-Ortsverband vorzustellen. Er appellierte an die Anwesenden, in der Stadt erst einmal die positiven Dinge zu sehen und nicht immer wieder die negativen Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Zu etlichen Themenkreisen beantwortete er auch detaillierte Fragen der Vereinsmitglieder.