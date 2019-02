Regenwasserkanalbau erfordert Sperrung

Wegen der Fertigstellung der Baumaßnahme "Neubau eines Regenwasserkanals" wird ab Donnerstag, 28. Februar, in der Neustadter Straße stadteinwärts ab Lauterer Straße/Dammweg bis zum "Thüringer Kreuz" wieder eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Die Straße Am Bleichanger wird gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgewiesen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 30. April beendet sein, teilt die Stadt Coburg mit. Über diese und weitere Baustellen und Sperrungen in der Stadt informiert auch der Baustellenblog www.coburg.de/baustellen. red