Regensburg erleben

Die Katholische Pfarreiengemeinschaft Kronach lädt zur Jugendfahrt nach Regensburg vom 23. bis 27. April. Angesprochen sind alle Jugendlichen ab 13 Jahren beziehungsweise ab der siebten Klasse.

Weltkulturerbe, alte Reichs- und Bischofsstadt, Universitätsstadt, Stadt an der Donau, Hauptstadt der Oberpfalz, vollständig erhaltene Altstadt, Einkaufs-, Freizeit und Kulturstadt - das alles ist Regensburg, das in der zweiten Woche der Osterferien vom 23. bis 27. April Ziel der Jugendfahrt der Katholische Pfarreiengemeinschaft Kronach ist.

Die Jugendherberge in der Wöhrdstraße, in der Nähe der Altstadt, bietet allen Teilnehmern Unterkunft und Verpflegung (Halbpension) und ist idealer Ausgangspunkt für die Unternehmungen. Dazu gehören eine "Bock auf Regensburg"-Stadtführung, eine Donauschifffahrt zur Walhalla, eine Führung durch das BMW-Werk, eine Besichtigung des Doms und vieles mehr. Auch das kulturelle und Freizeitangebot wird genutzt: Vorgesehen ist ein Theaterbesuch, ein "Krimidinner" und eine Rad- beziehungsweise Kanutour. Herausgefordert werden alle Teilnehmer am Ende der Woche bei der Stadtrallye. Natürlich bleibt auch noch genug Zeit zum Bummeln, Shoppen und anderen Aktivitäten. Mitfahren kann jeder ab 13 Jahren beziehungsweise ab der siebten Klasse mit Zustimmung der Eltern. Das Anmeldeformular findet sich unter www.johannes-kronach.kirche-bamberg.de/aktuelles/nachrichten. Anmeldeschluss ist Freitag, 4. Februar. Verantwortlich für die Fahrt zeichnet Gemeindereferent Martin Förtsch, der für Fragen und Infos zur Verfügung steht (Tel.: 09261/61062-14, Email: martin.foertsch@erzbistum-bamberg.de. Wer finanzielle Unterstützung benötigt, wendet sich bitte vertraulich an ihn.

Abfahrt ist am Dienstag, 23. April, um 10 Uhr am Kaulanger in Kronach, Rückkunft am Samstag, 27. April, gegen 19 Uhr wieder am Kaulanger. Inm Preis von 250 Euro enthalten sind die Kosten für die Fahrt, Unterkunft mit Halbpension (Abendessen) sowie verschiedene Eintrittsgelder Die Teilnehmerzahl ist auf 27 Personen begrenzt. hs