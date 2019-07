Ein unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich in der Zeit von Dienstag, 11. Juni, 9 Uhr, bis Donnerstag, 13. Juni , 10 Uhr, in der Junkerstraße ein Regenfallrohr angefahren und dadurch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060. pol