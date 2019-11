Rugendorf 05.11.2019

"Regenbogen" lädt zum Martinsumzug

Der St.-Martins-Umzug des evangelischen Kinderhauses "Regenbogen" in Rugendorf beginnt am Montag, 11. November, am späten Nachmittag. Anschließend findet eine Andacht in der Kirche und gemütliches Bei...