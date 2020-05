Regeln für die heilige Messe

Wie in der Pfarrei St. Jakobus in Etzelskirchen darf in vielen Gemeinden wieder gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden. In St. Jakobus wird mit der Vorabendmesse am Samstag, 16. Mai, um 19 Uhr begonnen. Wie die Pfarrei mitteilt, sollen alle Gottesdienstbesucher aufgrund des Schutzgesetzes der bayerischen (Erz-)Diözesen Folgendes beachten:

• Bitte bringen Sie einen Mund-Nasen-Schutz mit und tragen Sie diesen während des gesamten Gottesdienstes.

• Bringen Sie bitte ebenso Ihr eigenes "Gotteslob" (Gebetbuch) mit.

• Am Eingang wird ein Handdesinfektionsmittel bereitstehen, das Sie vor dem Betreten der Kirche benutzen müssen.

• Von allen Gottesdienstbesuchern werden Name und Adresse notiert.

• Aufgrund der Abstandsregel von zwei Metern dürfen nur zwei Personen in einer Bankreihe sitzen. Jede zweite Bankreihe wird darüber hinaus gesperrt. Die Positionen, an denen die Besucher in der Kirchenbank sitzen dürfen, sind farblich markiert.

• Es wird bis auf weiteres keine Kommunion ausgeteilt.

• Beim Auszug nach dem Gottesdienst ist darauf zu achten, diesen geordnet auszuführen und auf den Mindestabstand zu achten.

Mitglieder der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates von St. Jakobus werden die Gottesdienstbesucher unterstützen und bei Fragen oder Problemen behilflich sein. Alle genannten Maßnahmen werden bis auf weiteres durchgeführt. Sollten sich vonseiten der bayerischen Staatsregierung bzw. den bayrischen Diözesen Änderungen ergeben, werden alle Gläubigen rechtzeitig unterrichtet. red