Referentin spricht über Mahatma Gandhi

"Mahatma Gandhi und die Unabhängigkeit Indiens (1869 - 1948)" heißt eine Kooperationsveranstaltung der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg e. V. mit der Katholischen Hochschulgemeinde, dem Referat Weltkirche, der VHS Stadt Bamberg und der VHS Landkreis Bamberg. Bis heute gilt Mahatma Gandhi als moralische Größe. Seine Aktionen zur Befreiung Unterdrückter waren legendär und doch immer von Friedfertigkeit gekennzeichnet. Seine Laufbahn umfasste die Ausbildung als Rechtsanwalt in England, später wird er Widerstandskämpfer, Revolutionär, Publizist, Asket und Pazifist. Der Vortrag mit Petra Stier-Goodman findet am morgigen Mittwoch um 19 Uhr in der Katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2, statt. red