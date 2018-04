Referent von der Ostsee bildete in Ebern aus

Die jahrelange Zusammenarbeit der DLRG-Ortsverbände Ebern und Schonungen mit der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) Lübecker Bucht bei den Wachdiensten am Timmendorfer Strand (Ostsee) machte es möglich. So konnte die DLRG Ebern Samuel B. Kaupp, Dozent im Rettungswesen der DLRG Lübecker Bucht, für die Leitung eines Sanitätshelfer-Lehrgangs in der Grundschule Ebern gewinnen. Unter seiner Leitung wurden, so teilte die DLRG Ebern mit, 22 Teilnehmer geschult und auf die theoretische und praktische Abschlussprüfung zum Sanitätshelfer vorbereitet. Die Referenten Gerd Kolbe (Erste-Hilfe-Ausbilder), Stefan Seufert (Sanitäter), Rene Wagenhäuser (Technischer Leiter Einsatz und Erste-Hilfe-Ausbilder), Hannes Kolbe (Rettungssanitäter) und Wolfram Girschke (Erste-Hilfe-Ausbilder) wiesen die Teilnehmer in die Sanitäts-Fachthemen ein. Die Teilnehmer aus der DLRG Ebern waren Ines Hufnagel, Annalena Weinfurtner, Denise Bäuerlein, Jan Bäuerlein, Elia Weinfurtner, Oliver Schmidt, Christoph Marks, Kilian Marks, Janos Graf, Matthias Weinfurtner und Lukas Müller. red