Referent berichtet

Weil er sich Vorwürfen aus dem Stadtrat ausgesetzt sah, er würde immer nur die Presse und nicht das Gremium informieren, hat Umweltreferent Klaus Schebler nun den Stadtrat über Aktuelles informiert.

Die Arbeiten auf dem Münnerstädter Friedhof sind angelaufen, sagt er. In Fridritt, wo die Friedhofsmauer saniert werden soll, gibt es Probleme, weil die Untere Naturschutzbehörde wegen der darin lebenden Eidechsen ein Verschließen der Ritzen nicht wolle. Sein Vorschlag: Die Risse werden geschlossen und unmittelbar neben dem Friedhof auf einer städtischen Wiese Steine aufgeschüttet, wo die Eidechsen dann leben können.

Weiterhin informierte Klaus Schebler, dass die Arbeiten auf dem Spielplatz in der Schlesierstraße laufen, auf dem Spielplatz in Kleinwenkheim sei ein Balken morsch. Einwohner seien bereit, den Balken auszutauschen, das Material müsste aber die Stadt stellen. Gleiches gelte für Großwenkheim, sagte Georg Heymann (CSU). Klaus Schebler erinnerte noch daran, dass einige Ausgleichsflächen noch nicht geschaffen wurden, das soll aber bis Jahresende geschehen. Ralf Verholen (Freie Wähler) hätte sich noch mehr Auskünfte gewünscht, unter anderem über das Friedhofstor. Die müssten alle hergerichtet werden, sagte Klaus Schebler dazu. Die Kosten belaufen sich auf 15 000 bis 20 000 Euro.