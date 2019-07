Annette Hofbauer kommt mit einem wichtigen Thema zum offenen Hospizcafé am Mittwoch, 3. Juli. Sie spricht ab 17.30 Uhr über "Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht & Co. - eine Einführung". Der Eintritt ist frei. Das offene Hospizcafé hat von 15.30 bis 19 Uhr geöffnet und das Trauercafé von 9 bis 12 Uhr (in den Räumen in der Bahnhofstraße 36). red