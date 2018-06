Redwitzer bangen um Klassenerhalt

Bezirksklasse 1, Herren 30



TC Grünweiß Steinwiesen -

TC Siemens Redwitz 5:4





Bezirksklasse 1, Bambini 12



TC Grünweiß Bayreuth -

TC Siemens Redwitz 6:0



TC Rotweiß Bayreuth -

TC Siemens Redwitz 5:1



webi



Die Herren 30 des Siemens Tennisclubs Redwitz mussten beim TC Grünweiß Steinwiesen eine knappe 4:5-Niederlage einstecken. Wenn sie die Bezirksklasse 1 halten wollen, müssen sie sich in den kommenden Spielen deutlich steigern. Die Bambini unterlagen zweimal in Bayreuth.Der Redwitzer Daniel Schöb hatte an Position 1 nur im ersten Satz Chancen, den zweiten verlor er klar. Markus Krause spielte ein starkes Tennis und gewann überzeugend. Martin Schöb holte seinen Punkt mit sicherem Spiel. Sven Hiller bot eine große kämpferische Leistung und gewann im Match-Tiebreak. Michael Hennig und Timo Höfer mussten nach klaren Niederlagen ihren Gegnern gratulieren.So stand es nach den Einzeln remis und die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Die Brüder Schöb ergänzten sich hervorragend und gewannen deutlich mit 6:3, 6:2. Krause/Höfer dagegen hatten kaum eine Chance. Jetzt lag die Hoffnung auf Sven Hiller/Michael Hennig, doch nachdem sie den ersten Satz knapp mit 6:7 verloren hatten, ging nichts mehr.Julius Wendrich kämpfte an Position 1 vorbildlich und machte seinem Gegenüber einige Probleme, verlor aber knapp mit 7:5, 7:5. Hannes Schöb, Luisa Wagner und Kimberley Lienert hatten keinerlei Chancen. Das erste Doppel wollte unbedingt den Ehrenpunkt holen, doch der ging im Match-Tiebreak verloren. Wagner und Lienert unterlagen deutlich.Auch bei der zweiten Bayreuther Mannschaft an diesem Spieltag blieben die Redwitzer Bambini sieglos. Julius Wendrich, Can-Luca Stefenelli und Nils Köhler unterlagen. Hannes Schöb holte dank starkem Ehrgeiz und gekonntem Spiel im Match-Tiebreak den Ehrenpunkt (4:6, 6:1, 7:10). Das erste Doppel Wendrich/Köhler war von den starken Gegnern überfordert. Das zweite Duo Schöb/Stefenelli hatte im ersten Satz gute Chancen, doch es fehlte die Kraft (7:5, 6:1).