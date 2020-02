Redezeit mit den CSU-Kandidaten

Die CSU Eltmann hält in den Eltmanner Stadtteilen Informationsabende zur Kommunalwahl ab. Redezeit mit den CSU-Stadtratskandidaten besteht am heutigen Dienstag, 4. Februar, in der Gaststätte Schramm in Roßstadt, am Mittwoch, 5. Februar, in der Gaststätte Salim in Limbach, am Donnerstag, 6. Februar, in der Gaststätte Ibel in Dippach, am Dienstag, 11. Februar, in der Gaststätte "Weißes Kreuz" in Eltmann, am Donnerstag, 13. Februar, im Gemeindehaus in Lembach, am Freitag, 14. Februar, in der Gaststätte Bräutigam in Weisbrunn und am Montag, 2. März, im Feuerwehrhaus in Eschenbach. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr, wie die CSU Eltmann weiterhin informierte. In der Stadt Eltmann tritt als Bürgermeisterkandidat nur der Amtsinhaber Michael Ziegler an. Er gehört der CSU an. red