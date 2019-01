Im Rahmen der Marriage Week findet am Dienstag, 5. Februar, von 19 bis 21 Uhr im "Haus der Kirchlichen Dienste" (Schlossberg 2) ein Vortragsabend für Paare zum Thema "Reden ist Silber und Schweigen ist ...Gold?" statt. Dieser Abend zum Thema "Paarkommunikation" mit praktischen Einlagen wird von den Referentinnen Elisabeth Espach und Bernadette Sauerschell der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Erzbistums Bamberg gestaltet. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis Freitag, 1. Februar, unter Telefonnummer 09571/1694016 oder per Mail an lif-fuer-ehe@web.de. red