"Red Boys Maintal" sind unterwegs

Der FC Bayern-Fanclub "Red Boys Maintal" fährt am Samstag, 23. Februar, zum Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. Hierzug gelten folgende Abfahrtszeiten: Lichtenfels, 8.30 Uhr; Unterneuses, Gasthof Martin, 8.45 Uhr; Ebensfeld, Neuner, 8.50 Uhr; Döringstadt, Bushaltestelle, 9 Uhr; Messenfeld, Bergstation, 9.05 Uhr; Birkach, "Da am Eck da!", 9.10 Uhr; Mürsbach, "Gasthof zur Sonne", 9.20 Uhr. Es wird um Pünktlichkeit gebeten. Weiterhin fährt der Fanclub zum Heimspiel gegen Mainz 05 am Sonntag, 17. März. Hier sind noch Plätze frei - auch für die Bevölkerung der Marktgemeinde. Bei Interesse unter Telefonnummer 09573/239489 (Montag bis Freitag, ab 17 Uhr) melden. Zur Busfahrt in den Europark Rust am Samstag, 22. Juni, sind auch noch Plätze frei. Es wird um zeitnahe Anmeldung gebeten. red