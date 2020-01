"Red Boys Maintal" gewinnen Turnier der FCB-Fanclubvereinigung Oberfranken in Weißenbrunn

Das 24. Hallenturnier der FC-Bayern-München-Fanclubvereinigung Oberfranken hat zum fünften Mal hintereinander in der Leßbachtalhalle in Weißenbrunn stattgefunden. Dabei wurde den Zuschauern gute Unterhaltung geboten, wobei es neben dem Sport auch um die Pflege der Freundschaft unter den Fanclubs ging. Die sechs teilnehmenden Teams spielten in einer Gruppe im Modus "Jeder gegen jeden". Gewinner waren die Red Boys Maintal, die im spannenden Finale mit 1:0 gegen die Neuseser Flößer siegten.

Nachdem im Vorrundenspiel die Flößer noch mit 1:0 gewonnen hatten, mussten sie im Finale eine 0:1-Niederlage gegen die Red Boys hinnehmen. Den entscheidenden Treffer erzielte Erbil Demirel, als er freistehend nach einem herrlichen Querpass knallhart mit einem Flachschuss einnetzte. Danach kämpfte Neuses mit viel Druck um den Ausgleich, konnte diesen jedoch nicht mehr erreichen.

Torschützenkönig wurde Lukas Engelhardt (Neukenroth) mit fünf Treffern. Als bester Torhüter wurde Lukas Rebhan (Neuses) ausgezeichnet.

Als Schiedsrichter waren Florian Kastner (VfR Johannisthal) und Marco Mäder (ATSV Thonberg) im Einsatz und hatten dabei alles im Griff. Turnierleiter war Michael Fröba vom Bayernfanclub Neukenroth ´67 in enger Zusammenarbeit mit dem Weißenbrunner Bezirksvorstandsmitglied Bernd Brünnecke.

Michael Fröba und die Weißenbrunner Fanclubleiterin Petra Jörg dankten dem Schirmherrn Bürgermeister Egon Herrmann sowie allen Sponsoren und Helfern. Sehr erfreulich war bei allem Ehrgeiz die Fairness.

Gekämpft wurde um den "Zopf-Wanderpokal", gespendet von der Familie Helmut Müller (Zopf) aus Wellesberg bei Wallenfels im Gedenken an das verstorbene Vorstandsmitglied Dirk Müller. dw

Die Ergebnisse im Überblick

Vorrunde: Bayernfanclub Issigau - Neuseser Flößer 1:2, Bayernfanclub Neukenroth ´67 - Red Boys Maintal 0:3, Hirschfeld 1997 - Old School Beikheim 0:1, Issigau - Neukenroth 2:2, Neuses - Hirschfeld 3:0, Maintal - Beikheim 2:0, Issigau - Hirschfeld 3:1, Neuses - Maintal 1:0, Beikheim - Neukenroth 1:3, Maintal - Hirschfeld 2:1, Issigau - Beikheim 0:4, Neuses - Neukenroth 3:1, Issigau - Maintal 1:3, Neukenroth - Hirschfeld 2:1, Neuses - Beikheim 1:1. Finale: Neuses - Maintal 0:1