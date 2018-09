Reckendorf weiter mit Aufwind?

Erst seit dieser Saison in der Fußball-Kreisklasse Bamberg und trotzdem gut dabei ist die SG Reckendorf. Gegen die SpVgg Lauter will das Team nachlegen, Priegendorf ist beim Post-SV Bamberg gefordert und will den ersten Sieg. Baunach muss gegen Wacker Bamberg ran. SG Reckendorf/Gerach - SpVgg Lauter

Aufsteiger Reckendorf hat sich bisher im neuen Umfeld prächtig geschlagen, was auch der achte Tabellenplatz unterstreicht. So traut man den Gerber-Schützlingen auch gegen die SpVgg Lauter, die heuer mit zu den Aufstiegsaspiranten zu zählen ist, erneut eine gute Leistung zu - ein Punkt sollte erneut möglich sein.

Post-SV Bamberg - DJK Priegendorf

Die DJK Priegendorf holte zwar zuletzt ihren zweiten Zähler gegen Trunstadt, doch hat sich die Lage im unteren Abschnitt damit kaum verbessert. Beim Post-SV Bamberg bedarf es eines weiteren Schubes, um verlorenen Boden gutzumachen. Leicht wird die Aufgabe nicht, zumal auch die Postler voll unten drin hängen und nichts zu verschenken haben.

Wacker Bamberg - FC Baunach

Der FC Baunach steht zwei Punkte hinter Wacker Bamberg im oberen Tabellendrittel. Mit einem Sieg könnte der FC in der Tabelle weiter nach oben klettern - ob da aber Wacker mitspielt, bleibt abzuwarten. di