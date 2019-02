Reckendorf hat viel erreicht - und viel vor

Mit dem Lied "Nimm Dir Zeit zu leben" stimmte der Gesangverein Sängerlust die geladenen Gäste auf den Neujahrsempfang der Gemeinde im Haus der Kultur - ehemalige Synagoge ein. "Wie ein Chorleiter die Sänger harmonisch klingen lässt, so ist es die Aufgabe des Dirigenten einer Gemeinde, im Ort ein harmonisches Miteinander hervorzurufen", so begrüßte Erster Bürgermeister Manfred Deinlein die Anwesenden. Daraufhin gab er symbolisch den Dirigentenstab an den Leiter des Landkreises weiter, damit Landrat Johann Kalb die aktuelle "Stimmung" darstellen sollte.

Kalb lobte die Gemeinde Reckendorf, dass sie mit der VG Baunach landkreisübergreifend in die Baunach-Allianz eingetreten ist, um Synergieeffekte nutzen zu können. Gleichheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Freiheit und Anstand, das seien die Werte unserer Gesellschaft. Mit dem Hinweis auf die ehemalige Synagoge, in welcher der Neujahresempfang stattfand, und auf die zahlreichen ehemaligen jüdischen Mitbewohner, welche Anfang des 20. Jahrhunderts aufgrund der Ausübung einer anderen Religion vertrieben, verfolgt und ermordet wurden, sei es die Aufgabe der jetzigen Generation, den Frieden in die Gemeinschaft hineinzutragen.

Die Ereignisse des vergangenen Jahres wurden vom Ersten Bürgermeister kurz zusammengefasst: Die Sanierung des Kirchturms erfolgte mittels sechsstelliger Summe, da die politische Gemeinde die Unterhaltslast dafür trüge. Für die Feuerwehr wurde ein neuer Mannschaftstransportwagen angeschafft, um den Brandschutz im Ort zu gewährleisten. Die Einrichtung der Kindertagesstätte im Alten Kindergarten, Investitionen in die Kläranlage, ein Nachbarschaftstag im Ort zum besseren gegenseitigen Kennenlernen sowie die Entscheidung für ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept erfolgte im Jahr 2018.

Die Vorhaben für 2019 würden sich, so Deinlein, auf eine Erweiterung des Leichenhauses belaufen, damit bei schlechter Witterung die Trauernden geschützt werden. Zwei städtebauliche Maßnahmen, nämlich die Errichtung einer Querungshilfe am südlichen Ortseingang (Bergweg) und die Renovierung der Bahnhofstraße jenseits der Gleise, stünden bevor.

Hervorgehoben wurde die Neugestaltung des Kinderspielplatzes bei der Kindestagesstätte (Alte Kindergarten), für den sich der Caritas-Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit e. V. hauptsächlich verantwortlich zeigte. Nötig waren zahlreiche Helferstunden und finanzielle Mittel in Höhe von 60 000 Euro.

Der Wunsch für die Zukunft, so der Bürgermeister, sei in der Etablierung Pflegebedürftiger, welche hier vor Ort eine Betreuung finden sollten. Die vor einem Jahr angekündigte Ansiedlung einer Arztpraxis habe sich leider zerschlagen, bedauerte der Redner, um schließlich zu den bevorstehenden Ehrungen zu schreiten.

Mit Urkunden wurden gewürdigt: Walter Hawly für 60 Jahre und Rudolf Ellner für mehr als 50 Jahre Mitgliedschaft und aktivem Dienst bei der BRK-Bereitschaft, Sanitätskolonne Baunachtal. Philipp Zahner für einen hervorragenden Realschulabschluss mit der besten Leistung in Betriebswirtschaft sowie Hannelore Zajonz für 28 Jahre Tätigkeit beim Wasserzweckverband der Reckendorfer Gruppe.

Vor Beginn des gemütlichen Teils übergab Physiotherapeut Alexander Sachnov zur Neugestaltung des Spielplatzes eine Geldspende in Höhe von 500 Euro. Diese war anlässlich der Einweihungsfeier seiner Praxis für Physiotherapie nach Umzug in neue Räumlichkeiten im Gewerbegebiet zusammengekommen. "Gerade der Bewegungsmangel bei Kindern ist erschreckend", so stellte der Physiotherapeut fest, "so dass er ihnen eine Freude bereiten wollte". Es sei zwar nicht viel, so meinte Alexander Sachnov, aber vielleicht würden noch andere seinem Beispiel folgen.

Adelheid Waschka