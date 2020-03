Reckendorf bemüht sich um ein Community-Forum

Die Vorteile eines sogenannten Community-Forums für Reckendorf wurden jüngst im Gemeinderat diskutiert. Gerade in Bezug auf Nachbarschaftshilfe könne die Koordination der Vorschläge und deren Umsetzung hilfreich sein, weshalb die Administration den Gemeinderäten das mögliche Vorgehen vorgelegt hatte: Es werden Interessengemeinschaften gebildet, die Informationen könnten vertieft werden und behielten eine Nachhaltigkeit.

Etwaige Nachteile wurden nicht aufgeführt. Allerdings müsse der Betrieb nicht nur eingerichtet, sondern auch gepflegt und moderiert werden. D. h. wenn Straftaten passieren, müsse der Betreiber darauf mindestens nach zwei Tagen reagiert haben, führte Manfred Deinlein (SPD) Bürgermeister aus. Er selbst könne dies nicht leisten, ein Aufwand von zwei bis drei Stunden in der Woche sei zu erwarten.

Gemeinderat Jürgen Baum (WBFW) erinnerte daran, dass so ein Forum gerade für Senioren relevant sein könne. Worauf Thomas Stößel (WBFW) nachfragte, ob es keinen anderen in der VG gäbe, der dies übernehmen könne. Die Einrichtung sei davon abhängig, da waren sich alle einig, ob sich jemand dafür finden ließe. Von Falko Badura (SPD) kam der Vorschlag, dieses Thema in der Gemeinschaftsversammlung der VG Baunach anzusprechen, denn "für uns allein ist der Aufwand zu groß". Auch Dritter Bürgermeister Hubert Rottmann (WBFW) war der Meinung, es wäre hauptamtlich zu regeln, weshalb der Antrag zunächst zurückgestellt wurde.

Schließlich standen im Gemeinderat noch Informationen zum möglichen Projekt "Baunachtal" innerhalb der Baunach-Allianz auf Anregung der Projektgruppe Natur-VielfaltBayern an. Letztere stellte die überregionale Biotopverbundachse zwischen dem Maintal und Grabfeld in den Mittelpunkt und verwies auf die hohe Bedeutung des Baunachtals als Wiesenbrütergebiet. Nachdem in Pfarrweisach bereits durch die Wildland-Stiftung (Stiftung des Bayerischen Jagdverbandes) ein Naturschutzprojekt umgesetzt wurde, steht die Baunach-Allianz mit ihren elf Mitgliedsgemeinden kurz davor, ein Biotopverbund-Projekt "Baunachtal" zu gründen, welches innerhalb des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) umgesetzt werden kann. Dabei sollen neben der Baunach und Weisach auch weitere Zuflüsse und Seitentäler die Projektkulisse erweitern. Die Landwirte sollen vor Ort rechtzeitig informiert und eingebunden werden.