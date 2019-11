Rechtzeitig zum HSC

Das fränkisch-thüringische Derby zwischen dem HSC 2000 Coburg und dem ThSV Eisenach zieht die Fans in seinen Bann. Für das Zweitligaspiel in der HUK-Arena am Samstagabend ab 19.30 Uhr sind nämlich nach Angaben des Vereins nur noch wenige Sitzplatztickets erhältlich.

Es sind bereits weit über 2000 Karten verkauft und nur noch vereinzelt Sitzplatzkarten erhältlich. Um lange Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden und damit alle Fans pünktlich zum Anpfiff in der Halle sind, raten die Verantwortlichen des HSC zur frühzeitigen Anreise und bitten darum, nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Die Stadtbusse der Linie 2 starten zu folgenden Zeiten ab dem Theaterplatz via Mohrenstraße zur Arena: 17.25 Uhr und 18.25 Uhr.

Der Shuttlebus fährt nach dem Spiel um 21.30 Uhr zurück in die Innenstadt. Neben den Parkplätzen an der Arena steht auch wieder der Parkplatz des Landratsamts Coburg zur Verfügung. Die Halle ist von dort aus in fünf Minuten bequem zu Fuß erreichbar.

Häfner ist begeistert

Auch für den Heimspiel-Kracher am Samstag, 30. November, gegen den ehemaligen deutschen Meister und Champions-League-Sieger HSV Hamburg und für das fränkische Derby am Samstag, 14. Dezember, gegen die DJK Rimpar Wölfe raten die HSC-Verantwortlichen den Fans, sich frühzeitig Tickets zu sichern. "Wir freuen uns sehr über das hohe Zuschauerinteresse für unsere letzten drei Heimspiele in diesem Jahr. Die aktuell sehr gute Platzierung und das vor allem bei Heimspielen starke Auftreten unserer Mannschaft sorgen für eine große Nachfrage bei unseren Fans. Wir können uns auf drei Handballfeste in unserer Arena freuen", sagt HSC-Geschäftsführer Michael Häfner zur aktuellen Zuschauerentwicklung in der Vestestadt. ct