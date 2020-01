Rechtzeitig regeln: Vorsorge und Testament

Das BBV-Bildungswerk im Bezirk Oberfranken veranstaltet am Donnerstag, 23. Januar, einen Vortrag über "Vorsorge und Testament - ein Thema für Jung und Alt". Viel zu wenige Menschen denken daran, Vorsorge für weniger gute Zeiten zu treffen. Für den Fall, dass man unerwartet seine Angelegenheiten nicht mehr wie gewohnt regeln kann, sollte sich jeder die Frage stellen, wer im Ernstfall die Entscheidungen treffen soll. Und wie die eigenen Wünsche und Vorstellungen Beachtung finden können, wenn man selbst vorübergehend oder auf Dauer nicht mehr dazu in der Lage ist. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Oppel in Oberweiler bei Burgwindheim. Referent ist Armin Schätzlein, BBV-Fachberater. Alle Interessenten sind eingeladen. Der besuch des Vortrags ist kostenlos, eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht notwendig. red