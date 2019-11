Rechtzeitig an Vorsorge denken

Der Christliche Palliativ- und Hospizdienst lädt alle Interessierten zu einer Informations- und Beratungsveranstaltung zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ein. Am Mittwoch, 27. November, um 16 Uhr, erläutert Barbara Stirnweiß dieses Thema und beantwortet Fragen dazu. Die Veranstaltung findet im Chorraum der St.-Anna-Kirche in Forchheim, Untere Kellerstraße 52, statt. Die Anmeldung erfolgt über den Christlichen Palliativ- und Hospizdienst des Caritasverbandes für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim, Untere Kellerstraße 52, in Forchheim, Telefon 09191/169099 oder 0175/4182259. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt und pro Teilnehmer wird ein Unkostenbeitrag erhoben. red