Rechtzeitig an Vorsorge denken

Der Christliche Palliativ- und Hospizdienst lädt alle interessierten Personen zu einer Informations- und Beratungsveranstaltung zum Thema "Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht" ein. Am Dienstag, 3. September, um 18 Uhr erläutert Barbara Stirnweiß dieses Thema. Der Vortrag findet im Chorraum der St.-Anna-Kirche in Forchheim, Untere Kellerstraße 52, statt. Die Anmeldung erfolgt über den Christlichen Palliativ- und Hospizdienst des Caritasverbandes, Untere Kellerstraße 52, in Forchheim, Telefon 09191/169099 oder 0175/4182259. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. red