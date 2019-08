Rechtsradikale Parolen bei der Kirchweih

Weil Kirchweihbesucher in Hallstadt Sonntagnacht unter anderem rechtsradikale Parolen riefen, ermittelt nun die Kriminalpolizei Bamberg und sucht Zeugen. Gegen 23.30 Uhr besuchten die vier Personen im Alter zwischen 18 und 41 Jahren die Kirchweih in der Johannesstraße. Im Festzelt gerieten sie mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit. Dabei riefen die stark Angetrunkenen verbotene rechtsradikale Parolen und zeigten unter anderem den Hitlergruß. Der Sicherheitsdienst hielt die Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.