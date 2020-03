Rechtspfleger vermittelt bei CSU Wissenswertes zum Thema Erbschaft

Die Hanns-Seidel-Stiftung und der CSU-Ortsverband Untermerzbach hatten am Sonntagmorgen in das Gemeinschaftshaus nach Recheldorf eingeladen. "Richtig erben und vererben, was Erben und Erblasser wissen müssen", war das Thema, zu dem Rechtspfleger Ilker-Martin Özalp, der am Amtsgericht in Haßfurt tätig ist und dort auch als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft Bamberg in Strafprozessen mitwirkt, referierte. Özalp erklärte den Zuhörern die gesetzliche Erbfolge, wenn kein Testament gemacht wurde.

Dabei sprach er an, wann ein Testament wichtig ist, welche Kriterien enthalten sein müssen, was ein Testament regelt, was ein Vermächtnis ist, wie viel Erbschaftssteuer gezahlt werden muss, was ein Pflichtteil ist und vieles mehr.

Seinen interessanten Vortrag unterstützte er mit vielen Beispielen und lockerte ihn durch die eine oder andere Anekdote auf. Anschließend stellten sich CSU-Bürgermeisterkandidatin Sandra Schramm und diejenigen vor, die für den Gemeinderat Untermerzbach kandidieren. hw