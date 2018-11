Rechtsextreme und Jugend

In einer Zeit, in der rechtsextreme, teils gewalttätige Aufmärsche mehr Zulauf bekommen als friedliche Gegendemonstrationen, ist es notwendig, Flagge zu zeigen. Heike Bittner bietet als Demokratietrainerin für Konfliktmanagement im Sport am Freitag, 30. November, in der Grundschule von 13.30 bis 20 Uhr eine kostenlose Fortbildung für Lehrer, Betreuer, Trainer und Interessierte zum Thema "Erlebniswelt Rechtsextremismus - Nein Danke!" an. Anmeldungen unter info@jujutsu-kueps.de. Sie informiert, wie Rechtsextreme an Kinder und Jugendliche an Schulen herankommen. Es geht um sinnvolles Verhalten bei "Hate Speech", "Fakes" und Verschwörungstheorien. red