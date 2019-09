Grub am Forst vor 15 Stunden

Gemeinderat 1

Rechtsaufsicht hebt warnenden Finger

Viele Zahlen spielten in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Grub am Forst eine Rolle. So verkündete Bürgermeister Jürgen Wittmann (GfG), dass die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltes 2019 e...