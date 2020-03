Rechtsanwalt informiert

Über den Elternunterhalt informiert ein Vortrag der Volkshochschule am Donnerstag, 19. März, 17 Uhr, im Seniorenheim in Knetzgau. Wenn Eltern pflegebedürftig werden, reichen die Eigenmittel für die hohen Pflegekosten aus Rente und Pflegeversicherung oft nicht aus. Meist übernimmt das Sozialamt vorläufig die Kosten und greift auf die Kinder zurück. Die Kinder selbst befinden sich häufig in einer Sandwich-Situation, weil sie zugleich ihren eigenen Kindern zum Unterhalt verpflichtet sind. Die Teilnehmer erfahren von Rechtsanwalt Werner Nied, welches Einkommen beziehungsweise Vermögen für die Pflegekosten aufgewendet werden muss, wie das eigene Familienheim geschützt wird, wann und von wem die Sozialhilfebehörde Unterhalt fordern kann und wie dieser generell berechnet wird. Können Schulden berücksichtigt werden? Was leistet die Pflegeversicherung? Zu dem kostenfreien Vortrag laden die Volkshochschule Knetzgau und das Seniorenzentrum in Zusammenarbeit mit dem Beratungsdienst "Geld und Haushalt" der Sparkassen-Finanzgruppe und dem Pflegestützpunkt Haßberge ein. Anmeldung erbittet Sandra Jilke, Telefon 09527/1046 (oder vhs-hassberge.de). red