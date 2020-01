Rechts-vor-Links missachtet

Die Rechts-vor-Links-Regelung an der Kreuzung Martin-Luther-Straße/Dr.-Renger-Str. missachtete am Donnerstagvormittag ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten 25-jährigen Skoda-Fahrer. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.