Oerlenbach vor 15 Stunden

"Rechts vor links" missachtet

Rund 6000 Euro Schaden sind am Freitagvormittag in der Rückertstraße bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein Hyundai-Fahrer befuhr die Rückertstraße und missachtete an der Kreuzung St.-Bruno-Straße d...