Rechte und Pflichten in Erbengemeinschaften

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Vortrag "Rechte und Pflichten in Erbengemeinschaften" an. Der Kurs findet am Donnerstag, 11. April, 19 bis 20.30 Uhr, im VHS-Raum der Grund- und Mittelschu...