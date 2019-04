Mit BildungEvangelisch erinnert das Erlanger Zentrum für selbstbestimmtes Leben (ZSL) am Dienstag, 2. April, an das zehnjährige Bestehen der Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Hauptrednerin ist Barbara Vieweg, stv. Geschäftsführerin des Dachverbands "Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL)". red