Ein Unbekannter hat in der Zeit vom 11. November, 14 Uhr, bis 14. November, 15 Uhr, auf dem Parkplatz eines großen Industrieunternehmens in der Andreas-Humann-Straße in Ebern die beiden rechten Türen an einem schwarzen Mercedes der C-Klasse verkratzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebern,

Telefonnummer 09531/9240.