Rechte auf Titelseiten

Unter dem Motto "Menschenrechte in die VHS" gibt es eine Ausstellung mit neu gestalteten Titelseiten der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Foyer der Volkshochschule. Die einzelnen Artikel der Erklärung wurden von Schülern einiger Bamberger Schulen (Clavius-Gymnasium, Trimberg-Schule, Franz-Ludwig-Gymnasium, Dientzenhofer-Gymnasium), sowie einer Initiative von "Freund statt Fremd" und der Menschenrechtswoche an der Uni Bamberg ideenreich umgesetzt. Eröffnet wird die Ausstellung am Montag, 27. Mai, um 17 Uhr durch Bürgermeister Christian Lange (CSU). Alle Interessierte sind dazu eingeladen. Die Ausstellung ist bis zum 18. Juli im Foyer des Alten E-Werks zu den Öffnungszeiten der VHS zu sehen. red