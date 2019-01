Recht und Unrecht

Im Frühjahr 2018 hat Markus Krajewski gemeinsam mit Studenten eine Popularklage gegen die Änderungen des PAG (Polizeiaufgabengesetz) beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Am Beispiel einzelner Paragrafen des PAG kann am Montag, 4. Februar, in einem Workshop mit dem Titel "Alles, was Recht ist!" diskutiert werden, welche Inhalte gerechtfertigt, (un-)rechtmäßig oder angemessen sind. Veranstalter ist die Einrichtung "Bildung Evangelisch". Die Leitung hat Anne-Lore Mauer. Referent ist Markus Krajewski. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im "Kreuz & Quer" - Haus der Kirche am Bohlenplatz 1 in Erlangen. Eine Anmeldung ist erbeten per E-Mail an info@bildung-evangelisch.de. Zuvor, ab 18.30 Uhr, können Interessierte an einer Führung durch die Ausstellung "Um Himmels willen: gERechtigkeit" teilnehmen. red