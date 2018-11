Recht rund ums Heizen

Der Mieterverein Kronach führt am Dienstag; 4. Dezember, eine Adventsveranstaltung durch. Im Rahmen dieser Adventsveranstaltung wird Rechtsanwältin Sabine Gross passend zur Jahreszeit einen Vortrag zu den Themen "Heizen in der Mietwohnung und Heizkosten, insbesondere Heizkostenabrechnung" halten. Damit gibt es im Rahmen einer Adventsveranstaltung nicht nur die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein, sondern sich auch über ein wichtiges Thema zu informieren. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung steht allen interessierten Mitbürgern offen. Beginn ist um 19 Uhr, im Café "Kitsch" in der Veranstaltungsscheune. red