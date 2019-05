Das Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3, bietet am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juni, von 9 bis 16.15 Uhr ein Seminar "Rechnungswesen verstehen in zwei Tagen" an. Es werden grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Buchführung und Kostenrechnung vermittelt. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red