Rechnungen fürs Tanken nicht bezahlt

Zu zwei Fällen von vermeintlichem Tankbetrug wurde die Polizei in eine Tankstelle in der Heiligenfelder Allee gerufen. Wie sich später herausstellte, steckte in beiden Fällen offensichtlich keine Absicht dahinter. Bereits am Freitag befüllte ein Mann seinen Pkw mit Benzin für 30 Euro, zahlte an der Kasse aber nur einen Kleinartikel. Da der Vorgang auf Video aufgezeichnet worden war, konnte der Fahrer und Besitzer des Wagens über das Kennzeichen ermittelt und befragt werden. Wie sich ergab, hatte er mit Karte bezahlt und sich den abgebuchten Betrag auf seinem Beleg nicht angesehen. Er versicherte, die Tankschuld umgehend zu begleichen

Ähnlich hatte es sich am Samstag zugetragen. In diesem Fall hatte eine junge Frau Diesel für etwas über 25 Euro getankt und sich dann zum Kassenbereich begeben. Wie nachvollzogen werden konnte, hatte sie einen Kleinartikel erworben und ein Paket aufgegeben. Die Tankrechnung blieb offen.

Am Abend des selben Tages meldete die Frau sich selbständig bei der Polizei und teilte mit, dass sie vergessen habe, die Tankschuld zu bezahlen. Auch sie wollte dies umgehend in Ordnung bringen, teilte die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol