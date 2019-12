Rebhan ist seit 35 Jahren Mitglied des Gremiums

In der Kreistagssitzung wurde auch Hans Rebhan (CSU) für 35 Jahre Tätigkeit im Kreisgremium geehrt. Der Küpser war unter anderem Mitglied im Krankenhausausschuss, Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft (WSE) und im Ausschuss des Zweckverbandes Abfallwirtschaft sowie der Ökologischen Bildungsstätte. Landrat Klaus Löffler würdigte die Verdienste des Kreisrats. Hans Rebhan versuche auch weiterhin, die kommunalpolitischen Netzwerke für die Entwicklung des Landkreises einzusetzen. Er habe auch als Gremiumsvorsitzender der IHK Kronach maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Region gut entwickeln konnte. Auch das Innovationszentrum Kronach (IZK), die Campus Innovations Kultur GmbH (CIK) und der Lucas-Cranach-Campus würden seine Handschrift tragen. "Ich bin sehr überrascht und erfreut", so Hans Rebhan. Er habe nicht mit dieser Ehrung gerechnet. "Ich mache das alles gerne." vs