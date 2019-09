Rebecca Koch aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Höchstadt habe die Prüfung zur Verwaltungsfachangestellten "mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen", gab Bürgermeister Stefan Himpel (FW) in der jüngsten Sitzung des Lonnerstadter Gemeinderats bekannt. Die junge Frau stammt aus Gremsdorf und werde sicher hin und wieder die Gemeinderatssitzungen in Lonnerstadt begleiten. See