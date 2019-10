Realschulförderverein berichtet und wählt

Der Freundes- und Förderverein der Dr- Ernst-Schmidt-Realschule Ebern hält am Mittwoch, 13. November, seine Jahresmitgliederversammlung ab. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Eberner Realschule. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer sowie die Neuwahlen des Vorstands. Zudem informiert Realschulrektor Hartmut Weis über aktuelle Entwicklungen an der Realschule. red